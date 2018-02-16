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'nin aşkı kabardı!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında etmek istediği ancak 'a kaptırdığı sevdasından vazgeçmedi. yönetimden sezon sonunda Pepe'nin mutlaka alınmasını istedi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 12:44
PSG'nin Pepe aşkı kabardı!

Şampiyonlar Ligi'nde 'e 3-1 yenilen Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör faturayı savunma hattına çıkardı.

THIAGO SILVA'YI GÖZDEN ÇIKARDI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Real Madrid'in konuğu olan 'de Emery savunma ikilisini Marquinhos ve Kimpempe'den kurmuş, 'yı yedek bırakmıştı. Bu hamlenin ardından Silva'yı gözden çıkardığı düşünülen Emery'nin savunmaya yeni bir lider aradığı belirtildi. İspanyol teknik adamın aradığı isimse bize çok yakın bir yerde...

YÖNETİMDEN PEPE'NİN ALINMASINI İSTEDİ

L'Equipe başta olmak üzere Fransız medyasında yer alan haberlere göre Emery'nin liste başında var. PSG, Pepe'yi sezon başında da etmek istemiş ancak Portekizli savunmacı Beşiktaş'ı tercih etmişti. Emery'nin sezon sonu için yönetime talimat verdiği ve 'Pepe'yi istiyorum' dediği belirtildi.

Sezon başında bonservissiz olarak Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, 27 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

HABER: Serkan AKKOYUN

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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
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