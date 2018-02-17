Kartal startta kaldı

90 dakikanın faturası Beşiktaş'a ağır oldu:

1- Yarışta iki önemli puan kaybedildi.

2- F.Bahçe derbisinde Pepe ve Talisca cezalı duruma düştü.

3- Bayern maçı öncesi moraller bozuldusiyahbeyazlı ekip, Atiba'nın sırtına çarpıp ağlara giden topuyla öne geçti. Ev sahibi Konyaspor Jahovic'le eşitliği yakaladı

DAKİKA 27

Babel'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, altıpasa doğru hareketlenen Atiba'nın sırtına çarpan ve yön değiştiren meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak filelerle buluştu.

DAKİKA 60

Eto'o'nun pasıyla sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Jahovic, dar açıdan düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi.

MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞTI

Sinirlerine hakim olmayan Şenol Güneş, maçın ardından, Konyaspor'un hocası Mehmet Özdilek ve futbolcularına eliyle Ulusoy'u işaret ederek, adeta "Gidin hakemle beraber sevinin" der gibiydi.

DEPLASMAN KAYIPLARI 19 PUAN

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dün akşam da Konya'da beraberlikle yetindi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin dış sahadaki puan kaybı 19'a yükseldi. Beşiktaş son beş deplasmanında 92 şut atıp, 154 orta yapmasına rağmen sadece 7 gol buldu ve 6 puan toplayabildi.

ULUSOY DÜNYA LİSTESİNE GİRDİ

Atiker Konyaspor-Beşiktaş mücadelesinde verdiği ve vermediği kararlarla eleştirilerin odak noktası haline gelen hakem Alper Ulusoy, hakkında yazılan mesajlar sonrası Twitter Dünya Trend Topic (en çok konuşulanlar) listesine girmeyi başardı. Ulusoy'a özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca ve Pepe'nin cezalı duruma düşmesine neden olan sarı kartları sonrası yoğun tepki gösterdi.

O KARTLAR HANGİ AKLA HİZMETTİ!



Konyaspor beraberliği sonrası Şenol Güneş'in hedefinde de hakem Ulusoy vardı. İşte o açıklamalar:

Golü yedikten sonra bizim dışımızda gelişen olaylar oldu.

Başka oyuncularımız da kart gördü ama Pepe ve Talisca'ya hangi akla hizmet gösterildi anlayamadım. Böyle olunca oyun kontrolden çıkıyor. Ayak uydursak kötü olurdu.

Bizim oyuncuya yapılan tehlikeli harekete de o zaman penaltı vermek gerek. Oyunun sonucunu buna bağlamak istemiyorum ama dengeler bozuluyor ve böyle devam edecek gibi görünüyor.

Oyuncularıma sinirlerini artırmak yerine güçlerini ve performanslarını artırmaları gerektiğini söyledim.

Biz daha dikkatli olup pozisyonlar üretip yakalanan pozisyonları gole çevirip farklı kazanacağımız maçtan 1 puan aldık.

Bir puan almak isteyen takım başarılı oldu. İki puan ve iki oyuncu kaybettik.