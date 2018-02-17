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’ın imha planı hazır

Trabzonspor’un hocası, ’i agresif bir orta saha ile durdurup sonuca gitmeye çalışacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Rıza Çalımbay’ın imha planı hazır
Trabzonspor Teknik Direktörü , "Fenerbahçe maçına çıktıkları gibi, bizim maça çıkmayacaklar" dediği 'i mağlup etmek için oyun planını hazırladı. Ligdeki 5 maçlık beraberlik serisine son vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, agresif bir orta saha ile rakibi durdurup, sonuca gitmeye çalışacak. Burak'ın oynayacak durumda olması nedeniyle oyun ona göre şekillenecek. Tekrar 11'e dönen Sosa beyin görevi üstlenecek. Kart cezası biten Yusuf takımdaki yerini alacak. Çalımbay, Castillo'yu da tam olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.

'OYNAMALIYIM'
Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve G.Birliği maçlarını kaçıran , Medipol Başakşehir maçına hazır. Taktik idmanlarda bir hayli hırslı olan golcü futbolcu, hocası Rıza Çalımbay'la bir görüşme yaparak, "Bu maçta mutlaka oynamalıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Takımımı zor gününde yalnız bırakmak istemiyorum" dedi ve formayı istedi. Bu arada Burak Yılmaz idmanlardan sonra sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedaviye alınıyor.

ONUR KIVRAK KALEYE GEÇTİ
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Esteban'dan sonra önceki günkü idmanda Onur'un da sakatlık yaşaması yürekleri ağza getirmişti. Genç kaleci Arda Akbulut, Milli Takım'da olduğundan elde sadece Uğurcan Çakır kalmıştı. Dizinde ağrı olan Onur dün idmana çıktı, herkes derin bir nefes aldı.
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Rıza Çalımbay’ın imha planı hazır
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