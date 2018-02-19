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'ın Münih kafilesi belli oldu

, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynayacağı maç için Münih'e gitti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:17
Beşiktaş'ın Münih kafilesi belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket eden siyah-beyazlı takımın kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kadroya 22 kişi dahil etti. 'ın Münih'e giden kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

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Beşiktaş'ın Münih kafilesi belli oldu
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