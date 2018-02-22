Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın

Son dakika: - derbisi 'ın

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisinin hakemi belli oldu. Derbiyi yönetecek.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 12:16
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.

Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.

23. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 -:

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN