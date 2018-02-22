Bursaspor İstanbul'a Sow'suz gitti

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, öğle yemeğinin ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.

Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Moussa Sow, iyileşmesine rağmen fizik yetersizliği gerekçesiyle Fransız teknik adam tarafından 21 kişilik kafileye dahil edilmedi.

Le Guen'in bu karşılaşmada Senegalli oyuncuyu riske etmeyerek, kendisinden gelecek hafta Bursa'da oynanacak olan Kayserispor maçında hazır olmasını istediği öğrenildi.

Yeşil-beyazlılarda Sow'un dışında sakatlıkları süren Emmanuel Badu ile Sercan Yıldırım ve sarı kart cezalısı Gheorghe Grozav da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.