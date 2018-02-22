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'da dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden 'da Osman Özdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Kartop'un yardımcılığına altyapı antrenörlerinden Oktay Kahraman, kaleci antrenörlüğü görevine de spor ile 1'inci Ligde şampiyonluk yaşayan eski kaleci Fevzi Tuncay getirildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:03
Diyarbekirspor'da Levent Kartop dönemi

'un Ankara Demirspor maçı hazırlıklarının izlemek için tesislere gelen kulüp Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, yeni teknik heyete başarı dileklerinde bulunurken, "Son 4 sezondur bu ligde şampiyonluğa oynuyoruz. 3 final kaybettik. Bu kez işi şansa bırakmak istemiyor ve direkt çıkmak istiyoruz. Biz kulüp olarak bu insanlara güvendik ve takımı kendilerine emanet ettik. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Diyarbekirspor'un Seyrantepe'deki tesislerinde yapılan teknik ve taktik ağırlıklı antrenmandan sonra gazetecilere konuşan , Diyarbekirspor'u şampiyon yapmak için görevi kabul ettiğini belirterek, "Cumartesi günü Ankara'da bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Öncelikle Ankara Demirspor maçını kazanarak ilk maçımızdan zaferle ayrılmak istiyoruz. Daha sonrasına bakacağız. Hedefimiz şampiyonluktur ve sezon sonunda o kupayı 'a getireceğiz" diye konuştu.

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Diyarbekirspor'da Levent Kartop dönemi
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