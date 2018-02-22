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Golsüzlük bitecek

Başakşehir maçından sonra, “Pozisyona giriyoruz ama gol atamıyoruz” diyen Çalımbay, idmanlarda hücum silahlarına özel çalışmalar yaptırıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Golsüzlük bitecek
Kaybedilen Başakşehir maçından sonra, "Savunmadaki sorunu hallettik ancak gol atma konusundaki problemi çözemedik" diyen Teknik Direktörü , çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Antrenmanlarda atakları sonlandırmada yaşadıkları aksaklıklar üzerinde duran 55 yaşındaki teknik adam, Burak dışında skor üretecek isimlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını isteyen tecrübeli hoca, son vuruşlarda yaşadıkları şanssızlıkları da aşmaları gerektiğini belirtti.

?N'DOYE'A YER ARIYOR
Bu arada hafta sonu oynanacak Alanya maçında sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermeyi düşünen Çalımbay, Sosa'yı kesmeden N'Doye'a yer açarak, daha fazla golcü alternatifi yaratmak istiyor.

İDMANDA BİLE OLMADI!
Trabzonspor'un dünkü idmanında Rıza Çalımbay'ı yine kızdırdılar! Sakat Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada oynanan çift kale maçta her iki takım da ağları havalandıramadı. Ligde oynadığı son üç maçta da fileleri sarsamayan oyuncuların idmanda gol yollarındaki suskunluğu dikkat çekti.

?N'DOYE'A 33 YAŞ PASTASI
Trabzonspor'da 33 yaşına giren Dame N'Doye'un doğum günü kutlandı. Pasta kesilen Senegalli futbolcunun çok mutlu olduğu ve arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.

SÜRAT'Lİ FIRTINA!
Trabzonspor, kargo sponsorluğu için Sürat Kargo ile yeniden anlaştı. Medical Park Stadyumu'nda dün düzenlenen törende konuşan asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Sürat Kargo ile Trabzonsporumuzun yollarının kesişmesinin her iki marka için de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Dilerim 'Daha Sürat'li bir ' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik uzun ömürlü olacaktır" ifadesini kullandı.
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