Bizi yıkmak isteyenler var

Başarı güzel ama tehlikelidir. Onu taşımak daha önemlidir. Son dönemdeki sonuçları fırsat bilen ve Beşiktaş
'ı yıkmak isteyenlerin varlığından haberdarız
İşimizi yaparken hatalarımız da oldu. Hep sahanın içinde kaldık. Ama bizi saha dışında yıpratmaya çalışanların kendi insanımız olmasından rahatsızım B
eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, ligdeki Konyaspor ve Avrupa'daki Bayern Münih maçlarının ardından acımasızca eleştirildiklerini belirterek
, her şeye rağmen ayakta olduklarını vurguladı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi iyi temsil ettik. Nereden nereye geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Bayern Münih maçı için ülkemizden özür dileriz. Bu yarışı zorlamak istedik ama altında kaldık.
Başarı güzel, bir o kadar da tehlikelidir. Onu taşımak daha önemlidir." İLKELİ, DÜRÜST, PRENSİPLİYİZ CESARETTEN VAZGEÇMEDİK "Beşiktaş'ın
şu anki durumu yıkılacak bir şey değildir. Son dönemdeki sonuçları fırsat bilen, yıkmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu sene başaramasak da Beşiktaş yine var olacak.
Beşiktaş bir günde buralara gelmedi. İlkeli, prensipli olmanın yanında dürüstlükten cesaretimizden vazgeçmedik. Biz sahanın içinde kalırken, saha dışında yıpratmak isteyenlerin kendi insanımız olmasından rahatsızlık duyuyorum. Bu gelecek adına endişe verici. Hayalimizi kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi de hayalimizdi ama zor bir hedefti. Oralarda, yukarılarda olsak bile henüz hazır değiliz diye söyledim. Hep umutlu ve mutlu olduk. Camia olarak bunu birlikte yaptık. Şerefimizle, hakkımızla, dürüstçe futbol oynadık." ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BEDEL ÖDEDİK AMA ÜLKE İÇİN DEĞER "Şampiyonlar
Ligi'nin bedel
ödettiğini biliyorum.
Ama ülkemiz
için değer. Biz
Türkiye'nin en iyi takımı
olduğumuzu söylemiyoruz. Oynadığımız rakipler söylüyor. Bu haftaki rakibimiz de söylüyor.
İyi futbol
oynayarak ligde yenemeyeceğimiz
hiçbir takım
olmadığını düşünüyorum.
Benim korkum yok ama
benim üzerimden kendi korkularını
yapmak isteyenleri
Allah'a havale ediyorum. Ligde de kupa da kendimizi favori görüyoruz.
Bayern
Münih karşısında alınan
farklı yenilginin derbi maça
etkisi olmaz. İki farklı kulvar.
Kaybetmiş bir takım olarak
moralimiz bozuldu. Direndik
ama olmadı. Diğer maçlara
nasıl çıkıyorsak, derbiye
de öyle çıkacağız. Kazanmak
için mücadele edeceğiz." 'ÖZDİLEK'İ İTMEDİM'
Güneş, Konyaspor maçında Mehmet Özdilek'i "Hakemi tebrik edin" diyerek ittiği iddiasına da açıklık getirdi: "Hakemin niyetinde kötülük olduğunu düşündüm. İki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için sebep var mı bu maçta. Karşılaşma sonunda bütün futbolcular hakemin orada tartıştılar, ben de bizimkileri gönderdim. Konyasporlulara 'Siz gidin' dedim. Mehmet Özdilek'i ittiğim söyleniyor, asla böyle bir şey yapmam. Kendisini çok severim." 'FEDERASYON UYGUN GÖRÜRSE CANER'E 3 MAÇ CEZA VERİRİZ'
Tecrübeli çalıştırıcı, Caner Erkin'in Bayern Münih maçında oyundan alınınca kendisine tepki gösterdiği yönündeki haberler için kinayeli konuştu: "Çıkarken kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine 'geç' dedim. Elini kaldırmış sanırım. TFF uygun görürse, 3 maç ceza veririz. Ama ben cezalandırmayacağım. Elle kolla konuşunca, 6 maç ceza alıyor. Başkaları kirli ağızla konuşunca ceza almıyor. Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz." MİTROVİC'İN GİDERKENKİ HALİ VİDA'DAN DAHA İYİYDİ
Devre arasında takıma katılan isimleri değerlendiren Beşiktaş'ın hocası, "Vida uyum sıkıntısı yaşıyor. Matej Mitrovic'in giderkenki hali, şu anki Vida'dan daha iyiydi. Larin de şu an Talisca, Love, Mustafa ve Negredo'nun önünde değil" şeklinde konuştu. 'HAKEM NE YAPARSA YAPSIN FUTBOLUMUZLA KAZANMAK İSTİYORUZ'
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın derbilerdeki krizleri yönetemediğine dair eleştirilerin hatırlatılması ve F.Bahçe maçına hazır olup olmadıklarının sorulması üzerine şu cevabı verdi: "Bir maç Beşiktaş'ın kaderini bağlamaz ama önemli bir mücadele olacak. Bir önceki derbide Fenerbahçe'ye karşı kazanacak kadar oynasak da kaybettik. Hakem ne yaparsa yapsın biz futbol oynayacağız. İlk maçta o kadar haksızlığa rağmen direndik. İsyan ettiğimizde zararını biz çektik. O kadar haksızlığa uğradığı halde bağırmayı, çağırmayı ikinci plana atan bir kulüp olarak sadece futbolumuzla kazanmak istiyoruz." 'EĞİTTİĞİMİZ ADAMLARI BİZE HOCA OLARAK GÖSTERMEYİN'
"Tamer Tuna ayrıldı, Şenol Güneş, bunun eksikliğini yaşıyor" yorumlarına değinen Güneş, "50 yıldır bu işin içindeyim, cevaplamayı bile doğru bulmuyorum. Ben birileriyle yaşayan bir adam değilim, birileri benimle yaşadı. Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben onu yönetiyorum. Bayern Münih maçını alsaydık sorun yoktu. Alamadık sorun var. Eğittiğimiz adamları, bize hoca olarak gösterirseniz, hem ona hem de bana saygısızlık edersiniz" ifadelerini kullandı.