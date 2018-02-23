Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyeti aldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Bursaspor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bu sezon için bir ilke imza attı. Ligde geride kalan 22 haftadaki en farklı skorlu galibiyetini Bursa karşısında elde etti.

SERDAR, GOLDEN SONRA GOL SEVİNCİ YAPMADI

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, eski takımı Bursaspor'a karşı 11 çıktığı maçta gol attı. Serdar, golden sonra gol sevinci yapmadı.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde oynadığı Bursaspor müsabakasında hücum hattının yanında savunmada gollere katkı verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı Serdar Aziz, karşılaşmanın 49. dakikasında Bursa ekibinin fileleri havalandırarak, takımının üçüncü golünü kaydetti. Serdar, attığı golden sonra gol sevinci yapmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcuya golden sonra tezahüratlarda bulunarak destek verdi.



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atan Serdar Aziz, ligdeki ilk golünü de eski takıma karşı attı.

GALATASARAY, EREN SAKATLANINCA 16 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI

Galatasaray, 3 oyuncu değiştirmek hakkını kullandıktan sonra Eren Derdiyok'un sakatlanmasıyla 77. dakikadan sonra 10 kişi oyuna devam etti.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada ilginç bir olay da yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Mariano, Yasin ve Eren Derdiyok'u sonradan oyuna dahil etmesiyle 3 değişiklik hakkını kullandı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Belhanda, rakibi ile girdiği pozisyon sonrasında Eren'in sol ayağının üzerine düştü. Eren, bu olaydan sonra oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılar, oyuncu değiştirme hakkını bitirdiği için uzatmalarla birlikte 16 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

FERNANDO KADRODA

Sakatlığından dolayı uzun süredir takımından ayrı kalan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, 62 gün sonra Bursaspor maçında kadroya alındı.



Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçında sakatlanan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, hafta içi antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, yıldız futbolcu Bursaspor'u konuk ettiği müsabakanın kadrosuna aldı. 30 yaşındaki futbolcuyu 24 Aralık'ta oynanan Göztepe müsabakasından 62 gün sonra kadroya dahil etmiş oldu. Fakat Brezilyalı futbolcu maçta süre almadı.