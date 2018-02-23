Vitamin Cengo

Roma forması ile son 1 ayda büyük çıkış yakalayan Cengiz Ünder
, Şampiyonlar Ligi
'nde gol atan en genç Türk futbolcu olurken, İtalya'da manşetleri süslemeye devam etti. Roma, Shakhtar'a 2-1 yenilmiş olsa da Cengiz'in golü ve performansı mercek altına alındı. Corriiere dello Sport, Cengiz Ünder'in Roma için bir vitamin takviyesi olduğunu manşetine taşıdı.
La Gazetta dello Sport ise eşleşmeye gönderme yapıp, "Roma yaşıyor"
başlığı attı ve Cengiz'e övgüler yağdırdı. CENGİZ MASALI DEVAM EDİYOR
Takım arkadaşlarının attığı golün ardından ona, "Cengo"
diye hitap etmesi de İtalyan futbolseverler arasında çok konuşuldu. Başkent ekibinin yıldızı olarak öne çıkan 20 yaşındaki Cengiz'in performansı sadece İtalya'daki taraftarları etkilemekle kalmadı. UEFA.com, Cengiz Ünder masalının devam ettiğini yazarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attığına dikkat çekti ve genç yıldızın Roma'ya liderlik yaptığı ifade edildi. CENGİZ EN İYİ 11'DE
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynanan ilk maçlar sonunda en iyi 11'e Cengiz Ünder'i de seçti. Beşiktaş'ı 5-0 yenen Bayern Münih'ten ise 5 futbolcu 11'de yer aldı. ABDULLAH AVCI DİYOR Kİ
Cengiz gittiği her yerde kendini çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Ayrılırken ona şunu söyledim: Yapacağın en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesislerde kalıyordu. Bir gün ona "Artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerlerde yemekler yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım" dedim. Kendisine bir yaşam alanı, bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya'ya transfer oldu. UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ
Hocası Di Francesco ondan en çok etkilendiği şeyin ne olduğu sorusuna, "Şutunu çok iyi saklıyor, anlayamıyorsunuz" diyerek yanıt verdi geçen hafta. Bu tanımlamayı düşünerek Altınordu'da attığı golleri dahi rahatlıkla göz önüne getirebilirsiniz. Cengiz zaten çok yetenekliydi ama bu yeteneklerini en üst düzeyde sergilemek için kafaca kendini işine adadı, fiziksel olarak güçlendi ve istikrarlı bir şekilde çalıştı. Artık sınavı saha dışında… "Adamsın, kralsın" naralarına kulağını kapamayı başarırsa Cengiz için sınır sadece gökyüzü!