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'dan ve 'a sert yanıt

Beşiktaş Başkanı , Divan Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 14:43
Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de yarın ile yapacakları derbi öncesi çeşitli algı operasyonlarının gerçekleştirildiğini savunarak, bu duruma tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta yapılan kulübün olağan divan kurulu toplantısındaki konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşen Mehmetçikleri anarak başlayan Orman, "Ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Umarım bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur." dedi.

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Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert yanıt
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