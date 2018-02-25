Eskişehirspor, Manisa deplasmanında güldü

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Eskişehirspor atağında ceza sahasının sol çaprazından gelen pası bekletmeden kaleye şut çeken Kaan'ın topu kaleci Göktuğ'da kaldı.

9. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Bruno'nun kafa vuruşunda top kaleci Göktuğ'u geçerek kale direğinden oyun alanına geri döndü.

18. dakikada gelişen G. Manisaspor atağında Bakaki sol çaprazdan ceza sahasına verdiği pasta ceza sahasının dışından sert bir şut çeken Perovic'in topunu kaleci Kayacan uzanarak kurtardı.

24. dakikada Semih Şentürk'ün ara pasına ceza sahası içinde hareketlenen Bruno'nun kalenin solun attığı şutu kaleci Göktuğ uzanarak çeldi. Topu önünde bulan Semih'in şutu Göktuğ'da kaldı.

27. dakikada Timur'un kullandığı serbest vuruşa yükselen Perovic'in kafa vuruşunda top kale direğinden dönerek kaleci Kayacan'da kaldı.

30. dakikada Eskişehirspor atağında Kaan'ın pasında kaleye sağ çaprazdan şut çeken Ofoedu'nun topunu Göktuğ kale çizgisinin önünde ayaklarıyla uzaklaştırdı.

34. dakikada ani gelişen Manisaspor atağında Perovic'in pasına hareketlenen Bakaki kötü bir vuruşla topu kalenin sağından auta gönderdi.

43. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası içinde verdiği pasa yükselen Bruno'nun kafa vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi.

48. dakikada G. Manisaspor atağında Kağan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya yarım röveşata vuran Bakaki'nin şutu kalenin sağından auta çıktı.

57. dakikada köşe vuruşu kullanan Eskişehirsporlu Hasan Hüseyin'in topuna yükselen Semih Güler topu az farkla kalenin üstünden auta gönderdi.

67. dakikada Perovic'in sağ çaprazdan verdiği pasa gelişine vuran Akın topu farklı bir şekilde auta gönderdi.

86. dakikada Manisaspor ceza sahası içinde Aykut'un ortasına gelişine sert vuran Hasan Ayaroğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

90+1. dakikada Eskişehirspor'da Aykut ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Yıldırım xx, Cemal Alpay xx

G. Manisaspor: Göktuğ xxx, Timur xx, Ümit Yasin xx, İlkay xx, Asım xx (Uğur dk. 73 x), Kemal xx, Kağan xx, Bakaki xx (Akın dk. 63 x), Sebaihi xx (Ömer Buğdaycı dk. 88 ?), Perovic xx, Alper xx

Yedekler: Deniz, Hüseyin, Abdulkadir, Ulaş, Ömer Atiş

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin xx, Aykut x, Dorukhan Toköz xx, Ofoedu xx, Kaan Kanak xx, Bedirhan Altunbaş xx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 x), Semih Şentürk xx (Felix dk. 88 ?), Semih Güler xx, Hürriyet x, Bruno Rosa xx

Yedekler: Gökhan, Bilal Aziz, Fıratcan Üzüm, Furgan, Andaç

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Hasan Ayaroğlu (dk. 86) Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Aykut (dk. 90+1) (Eskişehirspor)

Sarı kart: Alper (G. Manisaspor)

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