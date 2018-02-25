Metin Tekin ve Gürcan Bilgiç, derbiyi değerlendirdi

TEKNİK DİREKTÖRLER NASIL BİR ANLAYIŞLA SAHAYA ÇIKAR?

METİN TEKİN

Derbide ben bir şekilde iç saha ve deplasman mantığının sahada olacağını düşünüyorum. Genelde bu dönemki konjonktür için şunu söyleyebiliriz: Fenerbahçe planını uygulamaya, Beşiktaş ise gücünü göstermeye çalışan takım olacak. Fenerbahçe'nin iki hafta önceki Başakşehir maçına bakarsak çok doğru bir planla istediği sonucu alabildiğini görüyoruz. Belki Beşiktaş maçı daha farklı olacak. Beşiktaş ise tabii ki sistemi olan ama esasen ağırlık koyan, iç sahada gücünü göstermeye çalışan bir oyun oynayacak. Hakimiyet kurmak isteyecektir. Sonuç ne olur, onu bugün göreceğiz.

GÜRCAN BİLGİÇ

Bu maç Beşiktaş'ın var olma maçı. Beraberlik halinde ikinciliği bile tehlikeye girer. Şenol hoca, Bayern Münih karşısında bile sistemini değiştirmedi. Kendisini başarıya götüren oyun düzeninden vazgeçmiyor ve kendi sahasında da bu düzeni rakibine kabul ettiriyor. Bu nedenle Aykut Kocaman da takımını zirveye taşıyan, önde baskılı ve agresif tarzıyla bu oyunu bozmak isteyecektir. Bir yerde Fenerbahçe için Başakşehir maçının tekrarını seyredebiliriz. Beşiktaş'ın pas düzenini bozacak, oyunu kilitleyecek ve kendi fırsatlarının peşine düşecektir. Zaten Cüneyt Çakır da derbileri çok düdük çalarak yönetiyor. Bu nedenle tempolu bir oyun da beklemiyorum.