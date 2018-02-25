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Quaresma derbiye damga vurdu

'ın Portekizli yıldızı , karşısında oynadığı ve attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 21:19
Quaresma derbiye damga vurdu

'in 23. haftasında , taraftarı önünde 'yi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili la 3-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golle oldu.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli yıldız, bu kez sakin tavırları ve etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. 77. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan ve çaprazdan yaptığı müthiş şutla skoru 2-1'e getiren Quaresma, 90+4'te yine Negredo'nun pasıyla farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Quaresma'nın attığı bu golle Beşiktaş, rakibini de ikili averajda geçti ve ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirmesini sağladı.

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Quaresma derbiye damga vurdu
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