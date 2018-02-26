Tuncay Şanlı: Ben olsam bırakırdım

Metin Tekin ve Tuncay Şanlı'nın beIN Sports'ta derbiyi yorumladı.

Fenerbahçe'nin 23 haftadır ligde bu kadar kalitesinin düşmediğini belirten Metin Tekin; "Beşiktaş'ın oyunu ele alışı 25. dakikadan sonra oldu. Ancak bu kadar etkili ve yaratıcı oyununu ikinci yarının tamamında sergiledi. Fenerbahçe'yi 23 haftadır izliyorum. Bu kadar ezildiklerini görmedim. Bu kadar tek taraflı oynadığını, bu kadar rakibi kontrol edemediği bir maçını izlemedim. Beşiktaş bunu yaptı." dedi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ise; "Biz de oynadık, dönem dönem bu baskıları hissettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş öyle etkili, sağlı sollu geldi ki sahada olsam "Artık dayanamayacağım, golü yiyip maçı bırakayım" derdim. Bu kadar hırpalandılar" değerlendirmesini yaptı.