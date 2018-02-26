Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasının en önemli mücadelesinde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyet ile birlikte şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'ta, gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi. Fenerbahçe'de ise bu mağlubiyetin ardından moraller bozulurken Teknik Direktör Aykut Kocaman oyuncularından bu maçı unutmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Ligde rakibine yenilen sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak mağlubiyeti unutup, moral depolamanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

CEZALILAR İLK 11'E DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Talisca, Pepe, Hasan Ali Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecekler.