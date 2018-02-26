Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

’nda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

’nda yarı final heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig’de ’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmayan , sarı lacivertli takım ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26.2.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasının en önemli mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyet ile birlikte şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'ta, gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi. Fenerbahçe'de ise bu mağlubiyetin ardından moraller bozulurken Teknik Direktör Aykut Kocaman oyuncularından bu maçı unutmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Ligde rakibine yenilen sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak mağlubiyeti unutup, moral depolamanın peşinde. 'nda oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

CEZALILAR İLK 11'E DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Talisca, Pepe, Hasan Ali Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN