Sponsor Ndiaye!

Ara transferin son günü Badou Ndiaye'yi Stoke City'ye satan Galatasaray, İngiliz kulübünden ilk taksit olarak 9 milyon Euro almıştı. Stoke'den gelen para ile oyuncuların birikmiş alacaklarının bir kısmını ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu bir türlü çözemedi. Stoke City'nin vereceği kalan 7 milyon Euro'yu bekleyecek zamanı kalmayan Galatasaray bu parayı bankada kırdırma yoluna girerek önceden alacak. Bu hafta içinde bu operasyonun gerçekleşeceği ve sarı-kırmızılı takıma ödeme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca 300 TL olan kulüp aidatları için de şu ana kadar 6 bin 900 civarında üye, aidatını yatırdı. Sicil Kurulu'na yapılan bu ödemelerin büyük çoğunluğu kredi kartıyla gerçekleşti. Yaklaşık iki milyon lira olan bu para 40 gün sonra kulüp kasasına girecekti. Ndiaye'de olduğu gibi üyelik aidatları da bankada belirli bir oran karşılığında kırdırılacak ve boş kasaya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp sıcak paraya kavuşacak.

MECBUREN GOMİS 11'E

Teknik direktör Fatih Terim'in korktuğu başına geldi ve forvetlerinden Eren Derdiyok ciddi bir sakatlık yaşadı. Eren sakatlanmasaydı Terim, Gomis'i kupada dinlendirmeyi düşünüyordu. Bir aylık periyotta alternatifsiz kalan Fransız golcü, mecburen bugün Akhisar maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu arada Ahmet Çalık'ın 24. yaşgünü dün Akhisar yolculuğu öncesi tesislerde pasta kesilerek kutlandı.

SİZ TOPLANIN BEN MAÇA GİDİYORUM!

Galatasaray'ın haftalık olağan yönetim kurulu toplantıları salı günleri gerçekleşiyor. Başkan Mustafa Cengiz yönetici arkadaşlarından bu haftalık affını istedi ve Akhisar-Galatasaray maçına gideceğini söyledi. Yönetim kurulu toplantısı bugün Cengiz olmadan yapılacak.

GALATASARAY MÜZESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

1 Mart'ta açılacak müzenin ilk ziyaretçileri, sarıkırmızılı kulübü takip eden gazeteciler oldu.

1905'ten bu yana kazanılan tüm kupaların yer aldığı müzede, 2000'de kazanılan UEFA ve Süper Kupa için özel bir bölüm yapıldığı görüldü.

Ali Sami Yen, Metin Oktay, Brian Birch ve Derwall gibi kulüp tarihine geçmiş efsane isimlerin balmumu heykelleri müzede yer aldı.

Müze içindeki sinema salonunda 13 dakikalık kısa filmde Galatasaray tarihi anlatıldı. Müzede yer alamayan Souness'in Kadıköy'e diktiği bayrak ve Fatih Terim'in UEFA Kupası konuşmasına bu kısa filmde yer verildi.

Müze turuna soyunma odası ve saha içi gezintisi de dahil edildi. Galatasaray soyunma odası girişinde Volkan Demirel'in diz çöktüğü fotoğrafının yer aldığı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray yönetimi, yeni açılan müze ve stat turu için 50 liralık fiyatı 2 aylığına 30 liraya düşürdü. Öğrenci biletleri ise 20 TL olacak.