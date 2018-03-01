Fernandao'nun cezasına Tahkim'den indirim

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürüldü. Tahkim Kurulu, Brezilyalı futbolcunun hareketini "hakaret" değil, " "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirdi.

Bu akşam oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Fernandao, pazar günkü Akhisarspor maçında oynayabilecek.

Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir.