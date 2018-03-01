Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fernandao'nun cezasına Tahkim'den indirim

Fernandao'nun cezasına Tahkim'den indirim

PFDK'nın 2 maç men cezası verdiği Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun cezası tarafından 1 maça indirildi.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 16:52
Fernandao'nun cezasına Tahkim'den indirim

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünleri hareketi nedeniyle "hakaret" gerekçesiyle PFDK tarafından iki maç men cezasına çarptırılan Fernandao'nun cezası tarafından 1 maça düşürüldü. Tahkim Kurulu, Brezilyalı futbolcunun hareketini "hakaret" değil, " "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirdi.

Bu akşam oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Fernandao, pazar günkü Akhisarspor maçında oynayabilecek.

Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fernandao'nun cezasına Tahkim'den indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN