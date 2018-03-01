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’da Sosa alarmı

Giriş Tarihi: 1.3.2018
Trabzonspor’da Sosa alarmı
'da dünkü antrenmana sakat olan , Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Castillo ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Sosa'nın kasığında ve ayak bileğinde Alanyaspor maçından kalan ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmada yer almadığı bildirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay sağlık heyetinden iki farklı sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncunun, Beşiktaş maçına mutlaka yetiştirilmesini istedi. Hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak Sosa'nın da eski takımına karşı forma giymeyi çok istediği öğrenildi.
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Trabzonspor’da Sosa alarmı
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