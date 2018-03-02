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kâbusuna çare arıyor

11 da 4 kez kazanabilen ve 20 puan kaybeden lider G.Saray, Karabük’te kötü seriyi bitirme peşinde

Giriş Tarihi: 2.3.2018
Deplasman kâbusuna çare arıyor
Puan tablosunda son sırada yer alan 'a konuk olacak lider , kabusu olan karnesini düzeltme peşinde. Türk Telekom Stadı'nda 12'de 11 yapan ve iç sahada ligin en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, deplasman performansları dikkate alındığında ise 7. sırada bulunuyor. 11 dış saha maçında sadece 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 6 yenilgi gören Cimbom, 13 puan toplarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri dışında ile 'nin de gerisinde kaldı. Deplasmanda 16 gol atan Aslan, kalesinde 20 gole engel olamazken, dış sahada eksi averaja sahip tek şampiyonluk adayı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligleri'nde lider olan takımların deplasman karnesinin de çok gerisinde.

?FERNANDO İKİNCİ 45'TE
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan , son iki maçta 21 kişilik kadroda yer alsa da oynama fırsatı bulamadı. Brezilyalı yıldız, Karabük deplasmanına da götürülecek. Aslan, maçı erken koparırsa Fernando ikinci yarıda formasına kavuşacak

4500 ÜYENİN OYU YOK
Galatasaray'da kulüp aidatları için üyelere tanınan süre doldu. 8 bine yakın üye 300 TL vererek aidatlarını ödedi ve Mayıs ayındaki seçimde oy kullanma hakkına sahip oldu. Aidatını yatırmayan yaklaşık 4 bin 500 üye ise Genel Kurul'da oy kullanamayacak.

UEFA SUNUMU İKİZ'DE
9 Mart'ta ile toplantısı olan G.Saray'da yeni yönetim, eski yöneticilerden 'den yardım istedi. İkiz'in, FFP Komitesi'ne yapılacak sunumu hazırladığı ortaya çıktı. Aysal ve Yarsuvat döneminde muhasip üyelik yapmış olan Mete İkiz, finansal tablolara camia içinde en hakim isim olarak kabul ediliyor.

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Deplasman kâbusuna çare arıyor
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