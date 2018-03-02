Fenerbahçe’de stadyum ve müze turu başlıyor

Fenerbahçe
Spor Kulübü, Ülker Stadı'nda taraftarını stadyum ve müze turuna davet ediyor. 6 Mart Salı günü başlayacak olan turlar için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden şu açıklamalara yer verildi:
"Pazartesi ve iç saha maç günleri hariç haftanın her günü hizmet verecek olan Fenerbahçe Efsanesi sabah 10:00'dan itibaren 45 dakika aralıklar ile belirli saatlerde gerçekleşecek turlar ile ziyaretçilerini karşılıyor olacak. Stadyum Turu ve müze ziyaretini de kapsayan biletler Tam 30 TL, İndirimli ise 20 TL olarak 6 Mart 2018 saat 09:30 itibariyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki Fenerbahçe Efsanesi bilet gişesinden satışa sunulacak. Ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 saat süren unutulmaz deneyim içerisinde, Green box teknolojisi ile farklı senaryolarda futbolcularla ve efsane kupalarla fotoğraflarda bir araya gelerek deneyimlerini ölümsüzleştirme fırsatı yakalayacaklar. Yaklaşık iki yıllık uzun süreli araştırma ve çalışmalar neticesinde oluşturulan "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" Fenerbahçe Spor Kulübü'nün profesyonel yöneticileri ve stadyum turu konusunda Türkiye'nin ilk ve tek yetkin firması ile iş birliği sonucunda oluşturuldu."