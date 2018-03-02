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'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

'ın ligde yarın deplasmanda karşılaşacağı maçının 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:39
Galatasaray'ın Karabükspor maçı kamp kadrosu belli oldu

, Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kardemir ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların Karabük maçı kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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Galatasaray'ın Karabükspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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