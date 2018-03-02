Galatasaray'ın Karabükspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların Karabük maçı kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.