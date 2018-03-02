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, 'un cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teleset Mobilya Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:47
Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını onadı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın 'a verdiği 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası kurul tarafından onandı.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.

Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Uğur Arslan Kuru'ya verilen 3 maç men cezasının da onandığını duyurdu.

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Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını onadı
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