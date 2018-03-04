Dünyaca ünlü futbolcu Davide Astori ölü bulundu!

Fiorentina kaptanı Davide Astori, Fiorentina'nın Udinese ile oynayacağı maçtan önce takımın konaklandığı otelde ölü bulundu.

İtalya ekiplerinden Fiorentina resmi twitter hesabından; Davide Astori'nin ölüm haberini böyle verdi...

İtalya basını ise futbolcunun uykusunda öldüğü ve kalp krizi geçirmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor. 31 yaşındaki Davide Astori 14 kez milli takım forması giydi ve Mancini'nin Galatasaray için istediği isimlerden biriydi. Fiorentina teknik direktörü Stefano Pioli'nin ilk tepkisi ise "Bu bir trajedi" şeklinde oldu.

Davide Astori kimdir?

İtalyan savunma oyuncusu Davide Astori, 7 Ocak 1987 yılında İtalya'nın San Giovanni Bianco kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Milan altyapısında başlayan Astori, sırasıyla Pontisola, AS Pizzighettone, Cremonese, Milan, Cagliari, Roma formaları giydi. Astori; son olarak Fiorentina takımında forma giyiyordu.

Astori'nin formasını giydiği Fiorentina ile Udinese'nin bugün 17:00'da karşı karşıya geleceği maç ise ertelendi!

Galatasaray English twitter hesabı da Davide Astori için başsağlığı mesajı yayınladı. Aynı şekilde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis de ölüm haberini karşı üzüntüsünü "Pazar hüznü" paylaşımıyla ifade etti...

Futbol hayatını İsviçre'nin Sion takımında sürdüren Salih Uçan da Roma'da birlikte forma giydiği Astori için bu tweeti attı...