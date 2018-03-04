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'da krizi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atan 'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin ardından kendini savundu.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 11:17
Everton'da Cenk Tosun krizi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atan 'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin ardından kendini savundu.

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Everton'da Cenk Tosun krizi!
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