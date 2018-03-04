Everton'da Cenk Tosun krizi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atan Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin ardından kendini savundu.
Giriş Tarihi: 4.3.2018 10:31Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 11:17
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atan Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin ardından kendini savundu.