Sen özelsin!

Tecrübeli oyuncu da "Sizi mahcup etmeyeceğim" karşılığını verdi

Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens'e sarıldı. Önceki akşam idmanı ziyaret edip, futbolculara moral veren başkan Fikret Orman da Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Hollandalı yıldızla birebir özel bir görüşme yaptı.

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SENİNLE YOLUMUZ UZUN

Tecrübeli futbolcuya güvenini dile getiren Orman, "Sen özel bir oyuncusun. Öyle olmasan bonservisine bu kadar bedel ödemezdim. Bu sana olan inancımızı gösteriyor. Futbol hatalar oyunu. Herkes gibi sen de hata yapabilirsin. Eğer kaçırdığın gollere üzülüyorsan, Trabzonspor maçı başta olmak üzere önünde çok önemli fırsatlar var. Artık takıma alıştın ve oyunun bir parçasısın. Seninle uzun bir sözleşme yaptık, bu yolu birlikte yürüyeceğiz" dedi. Başkana sözlerinden dolayı teşekkür eden Lens ise "Sizi, hocamı ve taraftarlarımızı mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" karşılığını verdi.

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Beşiktaş, Lens'in bonservisi için Sunderland'e toplam 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Fikret Orman, oyuncuya güvenini anlatırken kendisi için harcanan parayı hatırlattı.



SİNAN VARDAR DİYOR Kİ

Türk futbolundaki tüm takımlar gibi Beşiktaş'ın çok ciddi ekonomik sorunları var. Lens'le sezon başından beri kan uyuşmazlığı oldu. Olmuyor... Son derbide de inanılmaz kötüydü. 4 milyon Euro opsiyonu kabul edildi, 8 de kendisi alacak. 12 milyon Euro, 56 milyon TL eder. Kerim Frei'ı biz niye bıraktık? Olcay'ı 200 bine verdik. 56 milyon TL de Lens'e gidiyor. Zaten anlaşılmıştı ama bu konuda şeffaf olunmalı. Baştan bonservisi aldık demelilerdi. Her şey gizli kapaklı.