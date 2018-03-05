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, eski öğrencisi Gattuso ile bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü , ’da eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü ile bir araya geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 16:50
Fatih Terim, eski öğrencisi Gattuso ile bir araya geldi

, ertelenen Milan - Inter maçı için 'ya gitmişti. Terim, Milano'da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ile bir araya geldi. Gattuso, eski hocası ile yakından ilgilendi. İkili samimi pozlar verirken, görüş alışverişinde bulundu.

Terim ayrıca döneminde beraber çalıştığı yönetici Giancarlo Antonioni ile de bir araya geldi. Terim geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina futbolcusu Davide Astor için başsağlığı dileğinde bulundu.

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Fatih Terim, eski öğrencisi Gattuso ile bir araya geldi
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