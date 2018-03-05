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'de mesaisi başladı

, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta müsabakasında karşılaşacağı Evkur maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 16:05
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda, dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

, Evkur maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 7 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mesaisi başladı
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