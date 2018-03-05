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Galatasarya'da flaş ayrılık! Cenk Ergün...

'da direktörü görevinde bulunan Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 18:03
Galatasarya'da flaş ayrılık! Cenk Ergün...

Kulübü, direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün'e, kendisiyle devam edilmeyeceği yönündeki bildirim bugün yapıldı.

'in başkanlığı döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen ancak teknik direktör 'le anlaşılmasının ardından ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na taşınan Ergün'ün, bugün itibarıyla kulüple ilişiği kesildi.

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Galatasarya'da flaş ayrılık! Cenk Ergün...
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