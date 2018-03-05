Her şey o kadar güzel ki

Süper Lig'de son iki maçta attığı 7 golle Avrupa basınının büyük ilgisini çeken Bafetimbi Gomis, dün akşam Fransız beIN Sports kanalının canlı yayınına katıldı. İşte Senegal asıllı forvetin açıklamalarından satır başları:

Chedjou'ya teşekkürler çünkü Galatasaray hakkında çok güzel bilgiler verdi.

Galatasaray'a alışmam zor olmadı, biz Afrika kökenli oyuncular bize ilgi gösterilmesini seviyoruz ve karşılığını vermek için daha sonra adeta can atıyoruz.

Galatasaray taraftarı beni çok iyi ağırladı. Elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe derbi öncesi her şey o kadar güzeldi ki tüylerim diken diken oldu.

Galatasaray taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray'da 23 maçta 24 gole ulaşmış olmamın ligin seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü bunu yapabilen yabancı sayısı çok az.

Sezon başında hedefim 25 gole ulaşabilmekti. Hedefime ulaştım ancak işimiz bitmedi. Artık atacağım gollerin şampiyonluğu getirmesini çok arzu ediyorum.

Yeniden Fransa Milli Takımı tartışmalarının önüme konduğunu biliyorum. Eğer bana ihtiyaç olursa ve çağırırlarsa seve seve oynarım.

ZİRVEDEKİ ASLANLAR

Karabükspor'a 4 gol atan Gomis kariyer rekorunu kırdı. Gomis'le birlikte birçok takım arkadaşı bu sezon Galatasaray'da en iyi performanslarına ulaştı. İşte detaylar:

Lyon'da 2011-2012 sezonunu 25 golle kapatan Gomis, bitime 10 hafta kala 27 gole ulaştı.

Belhanda lig ve kupada 10 gol pası verdi, kariyer asist rekorunu kırdı.

DOKUZ sezonluk Almanya kariyerinde 4 golü bulunan Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Maicon da 5 golle kariyer rekoru kırdı.

Rodrigues 7 gol, 8 asist, Feghouli 6 gol ve 8 asistle en skorer sezonlarını yaşıyor.

Ligin iç sahada 12'de 11 galibiyetle en başarılı takımı olan Galatasaray, attığı 59 gol ve sahip olduğu +32 averajla zirvede.

Gomis 24 golle krallıkta ilk sırada yer alırken, Belhanda-Rodrigues-Feghouli üçlüsü asist krallığında Başakşehir'den Visca'yı takip ediyor

ŞAMPİYONLUĞA AÇIM

Geçen sezon harika bir sezon yaşadığı Marsilya'nın cazif teklifini, "Şampiyonluk istiyorum" diyerek reddeden ve sarı-kırmızılı formayı giyen Gomis, ekstra çalışmalar yaparak kendisini fit tutuyor. Ara transfer döneminde de Çin'den gelen 7-8 milyon Euro'luk teklifleri geri çeviren Gomis tam anlamıyla mutlu sona konsantre olmuş durumda.

GOMİS MİLLİ TAKIMA ALINSIN

Fransız basını da, Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atarak geceye damga vuran Bafetimbi Gomis'in rekorunu yazdı. L'Equipe, "Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu" yorumunu yaptı. France Football'un "Gomis milli takıma tekrar alınsın mı?" anketine de yüzde 64 oranında "Evet" cevabı verildi.