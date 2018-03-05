Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi

Fenerbahçe
, şampiyonluk yolunda Akhisarspor karşısında ağır yara aldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda geri dönüşü tamamlayamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Kadıköy
'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi. PENALTI İTİRAZLARI
74. dakikada Soldado
ceza sahasında Mustafa Yumlu
'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi. OFSAYT TARTIŞMASI
80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hasan Ali Kaldırım
'ın ceza sahasına kaldırdığı topta Mehmet Topal
kafayla topu indirdi.