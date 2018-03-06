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: Golün iptal kararı...

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 78’inci dakikalarda Babel kaydetti. SABAH'ın usta kalemi , dev maçı ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 09:56
Ahmet Çakar: Golün iptal kararı...

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında 'Tamam mı devam mı' denebilecek maçlarından birini oynadı... Çok ama çok iyi oynamasa da rakip kötü de olsa Trabzonspor sonuç olarak Trabzonspor'dur. Aldığı 3 puan Beşiktaş'a çok şeyler kazandırdı.

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Ahmet Çakar: Golün iptal kararı...
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