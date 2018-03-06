Ahmet Çakar: Golün iptal kararı...

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 78’inci dakikalarda Babel kaydetti. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, dev maçı ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:44Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 09:56
Beşiktaş, şampiyonluk yarışında 'Tamam mı devam mı' denebilecek maçlarından birini oynadı... Çok ama çok iyi oynamasa da rakip kötü de olsa Trabzonspor sonuç olarak Trabzonspor'dur. Aldığı 3 puan Beşiktaş'a çok şeyler kazandırdı.