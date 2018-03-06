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lı Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde otel odasında hayatını kaybeden kaptanı 'nin ölüm nedeni belli olurken yekililer kesin ifade kullanmaktan kaçındı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 23:25
Fiorentinalı Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

Otopsi sonucu ilk bulgular, İtalyan futbolcu Astori'nin kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle öldüğünü gösteriyor

İtalyan resmi ANSA ajansının haberine göre, Astori'nin otopsisi, Padova Üniversitesi Vasküler Patoloji Merkezi Başkanı Gaetano Thiene ve Udine Üniversitesi Adli Tabibi Carlo Moreschi tarafından yapıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda "büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü" ifade edildi.

"Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm" ifadesinin kullanıldığı otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle yaşamını yitirdi.

KESİN TANI 60 GÜN İÇİNDE KONULACAK

Kesin tanı için histolojik inceleme yapılması gerektiği belirtilen raporda, araştırmaların 60 gün içinde gerçekleşeceği de aktarıldı. Savcının imzaladığı izin kağıdıyla futbolcunun naaşı ailesine teslim edildi.

Astori'nin cenaze töreni 8 Mart Perşembe günü Floransa'da düzenlenecek. Ailenin isteği üzerine törenden herhangi bir fotoğraf veya görüntü alınmasına izin verilmeyecek.

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Fiorentinalı Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
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