2018’de kötü tablo!

2018 yılı Trabzonspor'a yaramadı… Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına yani 2018 yılına liderin sadece 6 puan gerisinde 5. sırada başlayan Trabzonspor, yeni yılda oynadığı 7 karşılaşmadan sadece 1'ini kazandı, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak, 14 puan kaybetti. 24. haftayı lider G.Saray ve aynı puana sahip Başakşehir'in 14 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında gol atmakta da zorlanıyor. Son 7 karşılaşmada sadece 5 gol atarken, bunların 4'ünü de Burak Yılmaz'la buldular. Ciddi bir gol sıkıntısı ve 3 puan hasreti çeken bordomavili takımda gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçı öncesi, hem yönetim, hem teknik heyet hem de oyuncular ciddi sıkıntı içinde.

DURİCA 3 HAFTA YOK

Beşiktaş maçında sırtında şiddetli bir ağrı hisseden ancak buz tedavisi ile karşılaşmayı tamamlayan Trabzonspor'un 35 yaşındaki yıldızı Jan Durica, maçın ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolünde Slovak yıldızın, kaburgasında çatlak meydana geldiği tespit edildi. Tedavisine başlanan tecrübeli defansın, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.