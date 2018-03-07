Erkan Sözeri "Bundan sonra hep final maçları oynayacağız."

Konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, önde baskıyla pozisyon bulabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Sonuç olarak da ilk golü bu şekilde bulduk. Rakibimize hiç pozisyon vermedik." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunda taktik disipline bağlı kaldıklarını belirterek, "Hem ofansif, hem defansif anlamda doğru olanı yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Ümraniyespor'un pas yaparak çıktığını bildiklerini aktaran Sözeri, "Önde baskıyla pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Sonuç olarak da ilk golü bu şekilde bulduk. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Zaman zaman topu rakibe versek de oyunun tamamına yakını bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımın bu davaya inandıklarını bir kez daha gördük. Bundan sonra hep bu şekilde final maçları oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BEKTAŞ "İKİNCİ YARI SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise maça 1-0 geride başlamalarına karşılık oyunu bırakmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan bir ortada adamımızın rakibe uzak olması nedeniyle ikinci golü kalemizde gördük. İkinci yarı sistemi değiştirmeye çalıştık. Daha yoğun ve daha kalabalık olarak rakip kaleye gitmek istedik. Çift forvet oynadığımız halde istediğimiz ortalar gelmedi. Geriye düşmüş bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Belki bir gol bulsak sonuç farklı olabilirdi. Fakat bir şekilde olmadı."

"KADRO DERİNLİĞİMİZ YOK"

Üst üste maç kaybetme lükslerinin olmadığını dile getiren Bektaş, "Sakatlık ve sarı kartlardan dolayı kadro derinliğimiz yok. Bunlar da bizim için handikap. Önümüzdeki maçlarda elimizdeki kadroyla alabileceğimiz puanları alacağız." ifadelerini kullandı.