Trabzonspor'a FIFA'dan kötü haber! FIFA, Trabzonspor'a transfer yasağı verdi!..

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı verdi. Trabzonspor, Matus Bero'yu 2016 yılında Slovak kulübü Trencin'den kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, transfer yasağına neden olan borcun ödendiğini ve yasağın kaldırılması için girişimlerin başlandığını açıkladı. Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır."

Yasağın kalkmaması durumunda Trabzonspor yaz döneminde transfer yapamayacak.

FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı