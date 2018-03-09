Ali Sürmen: "Kongre kararının kötü değil iyi yönlerine bakmak lazım"

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, kongre kararı alınması yönünde görüş birliğine varmasının ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, açıklamalarda bulundu. Sürmen, camia olarak çok yorulduklarını belirterek, "Kararın Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu bir karar aldı. Artık bu kararın kötü yönlerine değil, iyi yönlerine bakmak lazım. Camia olarak zaten çok yorulduk. Göreve gelecek olan yeni oluşum. Gelecek sezonun planlamasını yapma imkanı olacak" dedi.

Sürmen, Trabzonspor'un bir başkan adayına ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bizim bu süreçte bir başkan adayına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.