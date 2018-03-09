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: "Kongre kararının kötü değil iyi yönlerine bakmak lazım"

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , yönetimin kongre kararı almasının kötü değil iyi yönlerine bakmaları gerektiğini belirterek, spor'un bir başkan adayına değil, kulübü birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacı olduğunu söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 11:41
Ali Sürmen: Kongre kararının kötü değil iyi yönlerine bakmak lazım

Yönetim Kurulu'nun, kongre kararı alınması yönünde görüş birliğine varmasının ardından spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , açıklamalarda bulundu. Sürmen, camia olarak çok yorulduklarını belirterek, "Kararın Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu bir karar aldı. Artık bu kararın kötü yönlerine değil, iyi yönlerine bakmak lazım. Camia olarak zaten çok yorulduk. Göreve gelecek olan yeni oluşum. Gelecek sezonun planlamasını yapma imkanı olacak" dedi.

Sürmen, Trabzonspor'un bir başkan adayına ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bizim bu süreçte bir başkan adayına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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Ali Sürmen: "Kongre kararının kötü değil iyi yönlerine bakmak lazım"
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