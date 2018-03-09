Aslan’a müjde

Başkanlığa geldiği günden bu yana UEFA Finansal Denetimi için çalışan Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, sunumu hazırlattığı eski yönetici, ekonomist Mete İkiz ve kulübün Finansal Direktörü Sedef Hacısalihoğlu ile dün İsviç-re'ye gitti. Cengiz'in 65 sayfalık sunumunda, oyuncu ücretlerinde yapılan indirimin yanı sıra devre arasında Ndiaye'nin satışını ve yeni sponsorluk anlaşmalarını ön plana çıkartacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulübe de iyi haber bugünkü sunum öncesinde geldi. UEFA'ya yakın kaynaklar, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesinin söz konusu olmadığını ve 4 yıllık bir gözetim süresinin uygulanacağını müjdelediler. BAŞKAN CENGİZ DE MEN BEKLEMİYOR BAŞKAN
Mustafa Cengiz de, sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarından men cezasının gelmesini beklemiyor. Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta UEFA yetkilileriyle yaptığı ön görüşmede şunları söylemişti: "Bizim Galatasaray olarak 2 yıla ihtiyacımız var. Biz asla gelecek yıl size 'Bizi affedin' demeyeceğiz. UEFA'nın amacının Galatasaray'ı ve Türk futbolunu cezalandırmak değil, tersine yardımcı olmak olduğunu çok iyi biliyoruz. UEFA'ya 'ceza verirseniz Türk futbolunu öldürürsünüz
' dedim" ifadelerini kullanmıştı. OPERASYON DEVAM EDİYOR!
GALATASARAY'DA işten çıkarmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sportif Direktör Cenk Ergün'den sonra dün de Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü
ile yollarını ayırdı. Ali Öğüdücü, 1 Mart'ta açılışı yapılan Galatasaray müzesinin tanıtımını yapmıştı... Öğüdücü ile birlikte Cenk Ergün'ün yardımcılığını yapan Uğur Yıldız ve Galatasaray Spor Kulübü'nde Pazarlama Genel Sorumlusu Sinancan Sözen'in de görevlerine son verildi.