Her puana para

Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrası başlatılan prim sistemi, Akhisar mağlubiyetinin ardından kaldırıldı... Sarı-lacivertli yönetim, Osmanlı maçının ardından ilk yarının sonuna kadar oynanan 6 maçın kazanılması halinde 1.5 milyon Euro ödeme kararı almıştı. Ancak takım son maçta berabere kalıp bu hakkı kaybetti. İkinci yarının başı itibariyle maçlar üçerli gruplara bölündü. İlk 3 maçta iki beraberlilk alan sarı-lacivertliler, ikinci üç maçın sonunda Beşiktaş'a yenilerek yine prim alamadı.

30 PUANA 3 MİLYON EURO PRİM

Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray üçlemesi ise daha ilk maçta hüsran oldu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi değişti. Takımın konsantrasyonunu kalan 10 maçta en üst seviyede tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alınan her puana prim uygulaması getirdi. Puan başına primin 100 bin Euro olduğu, takımın kalan 10 maçta 30 puan alması halinde toplam 3 milyon Euro'yu almaya hak kazanacağı bildirildi. Bu sistem değişikliğinde UEFA'dan sıkıntı çıkma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gelen bilgiler arasında.

130 TL'LİK ÇARESİZLİK!

Fenerbahçe yönetimi, Yeni Malatya maçında 130 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerinin doğurduğu mağduriyeti giderecek formülü bulamadı. Kulübün ilk etapta tüm biletleri satın alarak taraftarına ucuz fiyata satma eğiliminde olduğu ancak mevcut yasa gereği toplu alım ve dağıtım yapılamadığından bu uygulamanın tıkandığı bildirildi. Malatya'nın, G.Saray ve Beşiktaş maçlarında fiyat 7.5 TL'ydi.

FERNANDAO KARARSIZLIĞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde santrfor belirsizliği yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde Fernandao, Beşiktaş ve Akhisar maçlarındaki performanslarıyla teknik heyetten sınıfı geçemedi. Teknik heyetin hava topları dışında oldukça etkisiz bulduğu oyuncunun yerine Soldado'yu B planı olarak beklettiği kaydedildi. Ancak Yeni Malatya stoperlerinin hava topu zaafı nedeniyle kararsızlığın devam ettiği ifade edildi. Kocaman son kararını maçı günü verecek.

YÖNETİMDEN KOCAMAN'A: YANINDAYIZ

'Aykut Kocaman yalnız bırakılıyor' eleştirilerine maruz kalan yönetimin son haftalarda hocayla yakın iletişimde olduğu öğrenildi. Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın Samandıra'da mesai yaptığı, yönetim kurulunun birçok üyesinin, Beşiktaş ve Akhisar maçı öncesi-sonrası Samandıra'ya giderek hocaya her konuda desteklerini ilettikleri bildirildi. Futbolcuların yaşadığı sorunlarda yönetimin devreye girip Kocaman'ı rahatlattığı kaydedildi.