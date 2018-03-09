Mustafa Cengiz, UEFA'ya yapılan sunumu anlattı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticilerden Okan Böke, Sportif AŞ'den ekonomist Mete İkiz, Kulüp Finansal Direktörü Sedef Hacıosmanoglu'ndan oluşan heyet bugün mevcut finansal mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına İsviçre'de UEFA komitesi ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın merkez binasında gerçekleşen ve biraz önce sona eren görüşmenin çıkışında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

3 DURUMA GÖRE SUNUM YAPTIK

"Kaç saat sürdü bilmiyorum. 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi, sıkça sorular da sordular. Mali durumu zaten biliyorlar. Bize geleceğe yönelik iş planımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Mevcut, en kötü ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek aynı TFF'nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelmesine devam edecek. Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu kararlar çıkar. Umarız bir daha bu komitelerin önüne çıkmayız.

EN KÖTÜYE DE HAZIRIZ

Ben en kötü duruma hazırlanırım her zaman ama en iyi geldiğinde de şaşırmam. Her türlü acıya hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız. UEFA çok ciddi, her noktayı araştırıyor.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'ya yapılan sunum hakkında bilgi verdi. İŞTE O SÖZLER: https://t.co/P4dJkOu0Ch pic.twitter.com/AANsk74UFT — Sabah Spor (@sabahspor1) March 9, 2018

DEVLET AMATÖR SPORLAR İÇİN YARDIMCI OLACAK

Bizden beklentiler; aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Hem bizim hem Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 1,500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörden çekilmek istemiyoruz ama bunun belli bir mali optimum noktada devam etmesi gerekir. Devletimiz de bu konuda yardımcı olacak.

TAKVİM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kararın açıklanması bir süreç alacak. Takvim vermediler. Taraftarımız rahat olsun, her durumda Galatasaray çok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz, rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Taraftarımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde savunuyoruz. Bazen konuşmuyoruz bunu yanlış değerlendirmesinler. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz."