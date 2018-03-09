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Başakşehir’de sahada

Daha önce bir ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanan Beşiktaşlı futbolcunun 18 Mart tarihindeki kritik karşılaşmada özel bandajla forma giyme ihtimali belirdi

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Pepe Başakşehir’de sahada
Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sağ ayak başparmağı kırılan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'den Beşiktaş teknik heyetine iyi haber geldi. Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayan yıldız futbolcunun, yarınki Gençlerbirliği maçında da oynayamayacağı ancak 18 Mart'ta Başakşehir'e karşı özel bandajla mücadele edebileceği belirtildi. Pepe'nin 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında da hocasından görev istediği, futbolcularını tam iyileşmeden sahaya sürmemesiyle bilinen teknik direktör Şenol Güneş'in ise buna sıcak bakmadığı ifade edildi.
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Pepe Başakşehir’de sahada
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