Beşiktaş Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 25. hafta mücadelesinde 47 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş; 26 puanla 14. sırada yer alan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Veli Kavlak, Gökhan Töre ve Pepe'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma da bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş; Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmasından sonra mutlaka bu maçı kazanıp averajla Medipol Başakşehir'in üst sırasında yer almayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Adriano, Tosic, Medel, Caner Erkin, Atiba, Tolgay Arslan, Talisca, Babel, Lens, Negredo

Ümit Özat'ın göreve gelmesinden sonra düşme hattından hızla uzaklaşan Gençlerbirliği ise geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir avantajı yitirdi. Kırmızı karalar da İstanbul'dan puanla ayrılıp düşme hattından uzaklaşma hedefinde.

Gençlerbirliği'nde sakat olan Sergey Politevich, Diallo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca savunmanın sigortası konumundaki Luccas Claro da sarı kart cezası nedeniyle kritik maçta yok.

Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Florentin Pogba, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Stephane Sessegnon, Elvis Manu, Jailton, Petar Skuletic

Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Gençlerbirliği'nin İstanbul'daki mücadelesini Beşiktaş; 3-1 kazanmıştı, Beşiktaş; Ankara'daki rövanş mücadelesini de Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.