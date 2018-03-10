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Contra: Türkiye'nin en iyisi

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü , 'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 17:18
Contra: Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu , İtalya'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan 'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

Fatih Terim ile Milan'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, "Şu an Galatasaray'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. Türkiye'ye golf oynamaya geldim. Buradan İstanbul'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim" dedi.

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Contra: Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi
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