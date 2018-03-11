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lı futbolcu 'un i için Brezilya ekibi ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 16:20
Barcelona ile Gremio, Arthur için anlaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden ile temsilcisi , Henrique Ramos de Oliveira Melo'nun (Arthur) i için satın alma opsiyonunda anlaştı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu için Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Barcelona'nın bu hakkı, 2018 yılının temmuz ayı içerisinde 30 milyon avro bonservis ile 9 milyon avro bonus bedeliyle kullanabileceği bildirildi.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 40 maça çıkıp 1 gole imza attı.

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Barcelona ile Gremio, Arthur için anlaştı
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