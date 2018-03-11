Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri genel satışta

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta Almanya temsilcisi Bayern Münih ile oynayacağı rövanş maçının biletleri genel satışa çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin genel satışa sunulduğu duyuruldu.
Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 600 lira
Kategori 2: 525 lira
Kategori 3: 450 lira
Kategori 4: 425 lira
Kategori 5: 400 lira
Kategori 6: 375 lira
Kategori 7: 180 lira
Kategori 8: 170 lira
VIP: 1350 lira
1903 A-E Blok: 1350 lira
1903 B-D Blok: 1400 lira
1903 C Blok: 1500 lira