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- maçının biletleri genel satışta

son 16 turu rövanş maçında sahasında 'i ağırlayacak. Maçın biletleri genel satışa sunuldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 13:25
Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri genel satışta

'ın UEFA son 16 turunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta Almanya temsilcisi ile oynayacağı rövanş maçının biletleri genel satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin genel satışa sunulduğu duyuruldu.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 600 lira

Kategori 2: 525 lira

Kategori 3: 450 lira

Kategori 4: 425 lira

Kategori 5: 400 lira

Kategori 6: 375 lira

Kategori 7: 180 lira

Kategori 8: 170 lira

VIP: 1350 lira

1903 A-E Blok: 1350 lira

1903 B-D Blok: 1400 lira

1903 C Blok: 1500 lira

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Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri genel satışta
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