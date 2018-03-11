Bu kayıpları hepsi yaşayacak

Başakşehir'in önceki gün Alanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ligde hesapları bir kez daha değiştirdi. Üst üste yaşadıkları iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında geride kalan F.Bahçe'de ise teknik direktör Aykut Kocaman, bu kaybın kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dün oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman, "Biz Akhisar kazası yaşadık. Onlar da hiç beklemedikleri Alanya deplasmanında yenildi. Bu tip maçların sayısı artacak. Çünkü hem şampiyonluk baskısı hem de sıralama konusunda her takım son kozunu oynayacak" diye konuştu.

YENİ MALATYA BAŞLANGIÇ OLACAK

Öğrencilerinden motivasyonlarını kaybetmemelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni Malatya, başlangıç maçımız olmak zorunda. 3 puan alıp yeni bir döneme girelim, sonrasında hep yarışın içinde kalacağız" dedi.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli de sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken, İsmail Köybaşı'nın durumu ise şüpheli.

FERNANDAO DÜŞÜNSÜN!

Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Adanalı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Brezilyalı stoper Doria'ya acılı şalgam ikram etti. Şalgamı içtikten bir süre sonra bağıran Doria, herkesi güldürdü. Sadık, "Doria'ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ KALEYİ ALDI

Kupada oynanan Beşiktaş derbisinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın büyük tepkisini çeken Volkan Demirel, bugün Yeni Malatya maçında tekrar kaleye geçiyor. Yönetimden de ağır bir para cezası alan sarı-lacivertli eldiven, hafta içi özür dileyip hocasıyla barışınca formsuz olan Kameni'nin yerine görev yapacak. Bu arada geçen hafta yaşanan Akhisar mağlubiyeti üzerine Isla'nın yerine, sağ bekte Şener'e şans verecek olan Kocaman, Valbuena'yı yine kulübeye çekecek. Forvette ise Fernandao oynayacak.