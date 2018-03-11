Cenk boş geçmiyor

İngiltere'ye gün geçtikçe ısınan Cenk Tosun, Everton'da ikinci golünü attı. Goodison Park'ta Brighton&Hove Alibon'ı ağırlayan Everton, ilk yarıda gol bulamadı. Maçın kilidini açan isim 60'ta kendi ağlarını havalandıran Brighton oyuncusu Gaetan Bog oldu. Bu andan sonra sahneye ise Cenk Tosun çıktı. 78.dakikada sol kanattan Baines'ten aldığı pasta sert bir plase yaparak üst direkten ağları bulan milli futbolcu büyük sevinç yaşadı. 88.dakikada ise Wayne Rooney penaltıyı değerlendiremeyince karşılaşma 2-0 sona erdi. Cenk, geçen hafta Everton'ın Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta da takımının tek golünü atarak Premier Lig'de siftah yapmıştı. İki maçlık yenilgi serisine son veren mavi-beyazlılar puanını 37'ye yükseltti.

N'diaye'nin rakibi olacak

Gelecek hafta Everton, Stoke deplasmanına çıkacak. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş- G.Saray derbisinde karşılaşan Cenk ile N'diaye bu sefer İngiltere'de rakip olacak.