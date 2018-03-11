Galatasaray zirveyi bırakmıyor

Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmanın henüz 61. saniyesinde Moke'nin golüyle geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, 69. dakikada Gomis ve 86. dakikada Sinan Gümüş'ün golleriyle 3 puanı aldı.

Haftaya 50 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider giren Galatasaray, turuncu-lacivertlilerin puan kaybettiği haftada kazanarak hem en yakın rakibine 3 puan fark attı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor ise ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

TERİM, İKİNCİ YARIYA 2 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, ikinci yarının başlangıcında Mariano ve Donk'u oyundan alıp, yerlerine Linnes ile Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

GOMİS PENALTI KAÇIRDI, BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı takımın golcü ismi Bafetimbi Gomis, maçın ilk yarısında penaltı vuruşundan faydalanamazken, sonrasında beraberlik golünü kaydetti.

Atiker Konyasporlu oyuncu Selim Ay'ın topa koluyla müdahale ettiğini belirleyen hakemin kararı sonrası 19. dakikada penaltı kazanan sarı-kırmızılı ekipte topun başına Gomis geçti. Gomis'in vuruşunda sağına gelen topu uzanarak kornere çelen Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, gole izin vermedi.

Bafetimbi Gomis, maçın 69. dakikasında ise kafayla rakip ağları bu kez havalandırmayı başararak hem ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı hem de skoru eşitledi.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN GOLÜ TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan Sinan Gümüş'ün 86. dakikada Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü tribünleri ayağa kaldırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golü için bastırdığı son bölümde voleyle oldukça şık bir gole imza atan Sinan, statta büyük sevince neden oldu. Yedek kulübesindeki oyuncular da sahaya koşarak kutlamaya dahil oldu.

MARİANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaraylı oyuncu Mariano Filho, Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gören Mariano, bu sezonki 4. sarı kartını görerek gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi müsabakasında forma giyme şansını kaçırdı.

SEYİRCİ SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Galatasaray-Atiker Konyaspor müsabakasında izleyici sayısı 42 binin üzerine çıktı.

Yapılan açıklamada, maçı 42 bin 587 futbolseverin tribünden takip ettiği duyuruldu.

HASAN ŞAŞ TRİBÜNDE RAHATSIZLANDI

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, tribünde fenalaştı.

Maç esnasında 2 yardımcı antrenörün yedek kulübesinde bulunabilmesi nedeniyle, müsabakayı yedek kulübesinin hemen arkasında oyuncu yakınlarının yer aldığı bölümden izleyen Hasan Şaş, kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi.

Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Hasan Şaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 14 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

ATİKER KONYASPOR, GALATASARAY'I YİNE YENEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Atiker Konyaspor, rakibine karşı çıktığı üst üste 23 maçta da galip gelemedi.

Konyaspor, sarı-kırmızılı ekiple oynadığı son 23 maçın 19'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 17 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı. İstanbul'da ev sahibi ekip 45, konuk takım ise 11 gol attı.