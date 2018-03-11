Yazarlar Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını yorumladı



METİN TEKİN: Artık skor daha önemli



Beşiktaş'ın oynadığı futbolu genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Tabii ki skor istenilen seviyede değildi ama özellikle oyun baskısı anlamında iç saha oyunuydu. Skor daha yüksek olabilir miydi? Evet olabilirdi. Özellikle ilk yarıda da pozisyonlar buldu. Ama iki haftalık, özellikle Fenerbahçe iç saha maçı ile karşılaştırdığımızda onun gerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama üçte üç yapan bir Beşiktaş var. Kalan 9 haftada oyunlar sadece ileriye dönük önemli ama artık skor odaklı maçların başladığı döneme girildi.



Negredo'nun ilk 11 başladığı maçlarda kulübeden girdiklerine göre daha verimsiz olması hakkında düşünceniz nedir?

İki haftada kulübeden girip etkili olan Negredo var.. Maça ilk 11'de başlamakla, sonradan oyuna girmek çok farklı performanslar ister. Bu nedenle yetersiz bir Negredo performansı izledik. Beşiktaş'ın golcüsü için düşüncem Şenol hocanın penceresinden baktığımızda Love ve Negredo'dan birine doğrudan formayı vermek değil, haftalık performanslara göre 11'i belirleyecektir. Böyle de verim sağlayabilirsiniz.



Beşiktaş 'ta üretkenlik sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?

Beşiktaş'ta üretkenlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş hep öne doğru oynayan bir takım. Belki zaman zaman skor yapma anlamında sorunlar yaşıyor ama bunların haftalık olduğunu düşünüyorum.



Dün akşamın öne çıkan oyuncuları kimlerdi?

Ben dünkü maçın öne çıkan oyuncularının Tolgay, Talisca ve Atiba olduğunu düşünüyorum. Gökhan'ın da iyi bir performansı vardı. Ama dün akşam pas alışverişinde Tolgay vardı. Talisca'nın ise hep söylediğim gibi nasıl oynadığına değil ne yaptığına bakacaksınız. Biraz böyle değerlendirmek lazım. Dün maç 1-0 bitti ve golü Talisca attı.



Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

Beşiktaş'ın kalan dokuz haftadaki en önemli maçlarından biri önümüzdeki hafta oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması olacak. Bu maç şöyle önemli; Medipol Başakşehir'den puan alanlar Başakşehir'in oyununa göre oynayan takımlardı. Beşiktaş ise kendi bildiğini oynayacaktır. Bu durumda nasıl bir senaryo ortaya çıkacağını ben de çok merak ediyorum.